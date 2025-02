Chanceler da RDC denuncia inação internacional frente a ofensiva rebelde

A ministra das Relações Exteriores da República Democrática do Congo (RDC), Therese Kayikwamba Wagner, denunciou, nesta quarta-feira (5), em Bruxelas, a falta de reação da comunidade internacional à ofensiva rebelde no leste de seu país.

No início do dia, o movimento rebelde M23, apoiado por Ruanda, lançou uma nova ofensiva na cidade de Goma, no leste do país, apesar do anúncio de um cessar-fogo apenas um dia antes.