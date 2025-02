Cem pessoas são evacuadas por incêndio em prédio de 50 andares em Buenos Aires

Três pessoas foram hospitalizadas após inalarem fumaça, cerca de 40 precisaram receber atendimento e outras 100 tiveram que ser evacuadas devido a um incêndio, já controlado, em um prédio de 50 andares, nesta terça-feira (11), em Buenos Aires, informaram as autoridades do serviço de emergências.

"Atendemos um total de 42 pessoas, das 100 evacuadas, fornecendo oxigênio e verificando o percentual de inalação. Somente três delas precisaram ser encaminhadas [para um hospital]", precisou à imprensa Alberto Crescenti, do serviço de emergências da cidade, no local do incidente, para onde se mobilizaram dezenas de ambulâncias.