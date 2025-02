Catar e Egito 'trabalham intensamente' para resolver a 'crise' com a trégua em Gaza

Catar e Egito trabalham "intensamente" como mediadores para resolver a crise em torno da trégua em Gaza, disse uma fonte palestina à AFP nesta quarta-feira (12), depois que Israel e os Estados Unidos ameaçaram retomar a guerra se o Hamas não entregar mais reféns no sábado.

"Mediadores do Catar e do Egito estão em contato com o lado americano", disse a fonte, que pediu anonimato.