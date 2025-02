Casa Branca compartilha poema de Dia dos Namorados com migrantes como alvo

A mensagem da Casa Branca no Dia dos Namorados para os migrantes foi direta: um fundo rosa, corações, os primeiros versos de um poema e a tirada "chegue aqui ilegalmente e nós deportaremos você".

A montagem divulgada na conta oficial do governo americano inclui fotos dos rostos do presidente Donald Trump, com semblante sério, e de seu conselheiro especial para política migratória, Tom Homan, em um fundo rosa.