Candidato sofre infarto e adversária salva sua vida no Uruguai

O Uruguai, um país com 3,4 milhões de habitantes, celebrará no domingo, 11 de maio, eleições nos 19 departamentos e 127 municípios do país.

As eleições marcarão o fim do ciclo eleitoral que começou em junho de 2024 com as internas partidárias, continuou em outubro com as eleições presidenciais e legislativas e, em novembro, com o segundo turno no qual o esquerdista Yamandú Orsi foi eleito presidente.