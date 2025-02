'Bomba atômica': filho de cirurgião francês depõe sobre abusos de seu pai

Dois filhos do ex-cirurgião francês Joel Le Scouarnec, acusado de estuprar ou agredir sexualmente 299 pacientes, explicaram nesta terça-feira (25) em seu macrojulgamento a devastação que o caso de seu pai trouxe à família.

A maioria das vítimas do médico, que admitiu "atos abomináveis", eram crianças das quais abusou enquanto despertavam da anestesia ou em controles pós-operatórios.

"Sua perversão explodiu como uma bomba atômica em nossa família", disse perante o tribunal de Vannes, no oeste da França, seu filho mais velho, de 42 anos.

"Não sei de onde vinha essa perversão. Nem sequer a entendo", afirmou o filho, que comparou seu pai com "o doutor Jekyll e o senhor Hyde" do livro "O médico e o monstro", uma comparação que também foi usada por sua mãe e ex-mulher do cirurgião de 74 anos.