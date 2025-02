Bispas lideram combate à violência sexual na Igreja da Inglaterra

A Igreja da Inglaterra, imersa em uma crise por vários casos de violência sexual, concluiu, nesta sexta-feira (14), seu sínodo geral, que mostrou que as bispas estão na vanguarda nesse tema, exigindo responsabilidades e regras mais estritas para proteger as vítimas.

Nos últimos meses, outra bispa, Helen-Ann Hartley, ficou conhecida por sua determinação na hora de pedir a renúncia do então líder da Igreja da Inglaterra, Justin Welby.

As mulheres representam cerca de um terço dos 108 bispos da Igreja da Inglaterra, que nasceu da ruptura do rei Henrique VIII com Roma em 1534.