Bancos europeus tiveram lucro recorde em 2024

Os bancos Santander (espanhol), Intesa Sanpaolo (italiano) e BNP Paribas (francês), três gigantes europeus, obtiveram lucro recorde no ano passado, que ilustram o bom momento do setor bancário.

Com forte presença na Europa e na América Latina, o Santander segue mostrando um excelente desempenho financeiro em relação a seus concorrentes.

O BNP Paribas veio logo depois, com um lucro líquido de 11,7 bilhões de euros (cerca de R$ 70 bilhões, um aumento de 4%) e o Intesa Sanpaolo faturou mais 12%, para 8,7 bilhões de euros (R$ 52 bilhões).

Além disso, estes não foram os únicos bancos que registraram lucro recorde no ano passado: o BBVA, segundo banco mais importante da Espanha, superou pela primeira vez a cifra simbólica de 10 bilhões de euros (aproximadamente R$ 60 bilhões).

Os bancos europeus "continuarão aproveitando as condições creditícias favoráveis em 2025 para consolidar suas posições financeiras e comerciais, e desenvolver suas ambições", destacaram analistas do S&P em uma nota publicada em janeiro.

É o caso do italiano Unicredit, cujos resultados financeiros serão conhecidos em 11 de fevereiro e que avalia a compra de seu compatriota, o Banco BPM, ou do alemão Commerzbank.

O Santander reservou no começo do ano passado 335 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,6 bilhão em valores de janeiro de 2024) para o imposto excepcional aos grandes grupos bancários, introduzido pelo governo do socialista Pedro Sánchez na Espanha.