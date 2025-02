Aviões se chocam no ar em mais um acidente aéreo fatal nos EUA

Duas pessoas morreram em uma colisão aérea envolvendo dois pequenos aviões no sul do Arizona, nos Estados Unidos, na manhã de quarta-feira, 19, informaram as autoridades. Investigadores federais de segurança aérea disseram que cada avião transportava duas pessoas quando colidiram perto do Aeroporto Regional de Marana, nos arredores de Tucson.

Um Cessna 172 pousou sem incidentes, enquanto um Lancair 360 MK II atingiu o solo perto de uma pista e pegou fogo, de acordo com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), que está liderando a investigação e citou informações preliminares antes da chegada de seus investigadores.

O Departamento de Polícia de Marana confirmou que as duas pessoas que morreram estavam a bordo de uma das aeronaves e disse que os socorristas não tiveram a chance de fornecer tratamento médico. A polícia não identificou em qual avião elas estavam, mas o operador do Cessna - AeroGuard, uma escola de treinamento de voo comercial - disse que seus dois pilotos não ficaram feridos. Nenhum dos aviões era baseado no aeroporto de Marana, informou a cidade.

O departamento de bombeiros municipal ajudou a extinguir as chamas, disse o sargento Vincent Rizzi, da polícia de Marana. O porta-voz da AeroGuard, Matt Panichas, recusou-se a comentar os detalhes da colisão, mas disse que está trabalhando em estreita colaboração com as agências investigativas. "Estamos profundamente entristecidos pelas duas fatalidades deste trágico acidente, e nossos pensamentos e orações estão com suas famílias e entes queridos durante este momento difícil", disse Panichas em um comunicado à Associated Press.

Histórico

A colisão ocorreu mais de uma semana após um acidente de avião em Scottsdale que matou um dos dois pilotos de um jato particular de propriedade do cantor Vince Neil, do Mötley Crüe. Essa aeronave saiu da pista e atingiu um jato executivo.

Também ocorreu após quatro grandes desastres aéreos que ocorreram na América do Norte no último mês. O mais recente envolveu um jato da Delta que capotou ao pousar em Toronto (Canadá) e o acidente fatal de um avião de transporte de passageiros no Alasca.

No final de janeiro, 67 pessoas morreram em uma colisão aérea em Washington, D.C., envolvendo um jato de passageiros da American Airlines e um helicóptero do Exército, marcando o desastre aéreo mais mortal nos Estados Unidos desde 2001.

Apenas um dia depois, um jato de transporte médico com uma criança paciente, sua mãe e outras quatro pessoas a bordo caiu em um bairro da Filadélfia, explodindo em uma bola de fogo que engolfou várias casas. Esse acidente matou sete pessoas, incluindo todos a bordo, e feriu outras 19.

Aeroporto sem torre de controle

O aeroporto de Marana possui duas pistas que se cruzam e opera sem uma torre de controle de tráfego aéreo. Um projeto de vários milhões de dólares estava em andamento para construir uma torre, mas atrasos devido à pandemia adiaram a construção.

A maioria dos aeroportos nos EUA não possui torres de controle de tráfego aéreo. Nesses espaços aéreos, os pilotos usam um canal de rádio designado para anunciar suas intenções de pouso e decolagem, disse Jeff Guzzetti, consultor de segurança aérea e ex-investigador da Administração Federal de Aviação (FAA) e do NTSB.