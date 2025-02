Avião militar dos EUA cai no mar perto de San Diego, na Califórnia

Um avião da Marinha dos Estados Unidos caiu no mar , perto de San Diego, na Califórnia, nesta quarta-feira (12). Segundo a CBS News , os dois tripulantes se ejetaram antes do impacto e foram resgatados por um navio pesqueiro . Eles foram levados a um hospital local, receberam atendimento e passam bem.

A Guarda Costeira isolou a área dos destroços no porto de San Diego, enquanto as causas do acidente seguem sob investigação .

Este foi o terceiro acidente com aeronaves militares americanas em menos de um mês. Em 28 de janeiro, um caça F-35 caiu no Alasca, com o piloto sobrevivendo após se ejetar. No dia seguinte, um helicóptero do Exército colidiu com um avião comercial em Washington, D.C., matando 67 pessoas, incluindo três soldados.