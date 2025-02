Avião da Azerbaijan Airlines provavelmente foi danificado por 'objetos externos' antes do acidente, diz investigação

O avião da Azerbaijan Airlines, da fabricante brasileira Embraer, que caiu no Cazaquistão em dezembro, matando 38 pessoas, provavelmente foi danificado por "objetos externos", disseram as autoridades nesta terça-feira (4), em um relatório que não especificou a causa da tragédia, que o Azerbaijão atribui à Rússia.

O relatório preliminar do Ministério dos Transportes do Cazaquistão indica que a aeronave apresentava vários "danos" e que eles provavelmente foram causados por "objetos externos", sem especificar de que tipo.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, acusou repetidamente a Rússia de derrubar o avião, que tinha 67 pessoas a bordo.

"O avião foi derrubado [por um ataque vindo] do solo", disse Aliev em 6 de janeiro, alegando que o avião da Embraer foi atingido por "disparos" enquanto sobrevoava o território russo.

No entanto, o Cazaquistão, um aliado próximo da Rússia, não acusou Moscou diretamente. O país da Ásia Central lidera a investigação, já que o acidente ocorreu em seu território.

O relatório disse que o avião sofreu "danos de vários formatos e tamanhos na cauda" e que "danos semelhantes foram encontrados no motor esquerdo e na asa esquerda da aeronave".

Moscou, por sua vez, admitiu que suas defesas aéreas estavam trabalhando no dia do acidente, 25 de dezembro, e que repeliam um ataque de drones ucranianos.

No entanto, negou qualquer responsabilidade pela queda. O avião caiu perto da cidade de Aktau, no oeste do Cazaquistão.