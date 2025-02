Avião com 10 pessoas desaparece no Alasca

Um pequeno avião comercial com 10 pessoas a bordo desapareceu na quinta-feira, 6, no Alasca, noroeste dos Estados Unidos, segundo informações divulgadas pela polícia estadual. A aeronave, que transportava nove passageiros e o piloto, voava entre as cidades de Unalakleet e Nome.

Equipes de busca e salvamento estão "trabalhando para obter as últimas coordenadas conhecidas" do avião, disseram as autoridades em um comunicado.

O Cessna Caravan desaparecido deixou Unalakleet às 14h37, e as autoridades perderam contato menos de uma hora depois, de acordo com David Olson, diretor de operações da Bering Air. A aeronave estava a 12 milhas (cerca de 19 quilômetros) da costa, segundo a Guarda Costeira dos EUA.

"A equipe da Bering Air está trabalhando duro para reunir detalhes, obter assistência de emergência e realizar buscas e resgates", disse Olson.

A companhia aérea atende 32 vilas no oeste do Alasca a partir de hubs em Nome , Kotzebue e Unalakleet . A maioria dos destinos recebe voos programados duas vezes ao dia, de segunda a sábado.

Os aviões são geralmente a única opção para viagens de qualquer distância na área rural do Alasca, principalmente no inverno.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Nome disse em um comunicado nas redes sociais que equipes de terra estavam realizando buscas em toda a costa.

"Devido ao clima e à visibilidade, estamos limitados na busca aérea no momento", disse. As pessoas foram informadas para não formarem seus próprios grupos de busca porque o clima está muito perigoso.