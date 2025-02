Avião com 10 passageiros desaparece no Alasca

Um pequeno avião comercial com 10 pessoas a bordo desapareceu na quinta-feira (6) no Alasca, noroeste dos Estados Unidos, anunciou a polícia estadual.

A aeronave Bering Air Caravan, com nove passageiros e o piloto, voava entre as cidades de Unalakleet e Nome, separadas por apenas 235 quilômetros através da baía de Norton Sound.

As equipes de busca e resgate "trabalham para conseguir as últimas coordenadas conhecidas" do avião, informaram as autoridades em um comunicado.