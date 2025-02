Autor de atropelamento em Munique tinha orientação islamista

O autor de um atropelo em Munique que deixou pelo menos 36 feridos na quinta-feira tinha uma "orientação islamista" e uma "motivação religiosa", indicaram nesta sexta-feira (14) as autoridades alemãs.

"Podemos identificar uma certa orientação islamista" no afegão de 24 anos preso no local do atentado, declarou em coletiva de imprensa um responsável da polícia local, Guido Limmer.