Austrália propõe evacuar Ilhas Cocos no oceano Índico devido à elevação do nível do mar

O governo australiano propôs realocar centenas de moradores das Ilhas Cocos, no oceano Índico, na próxima década devido ao aumento do nível do mar.

As Ilhas Cocos são um grupo de 27 atóis com apenas cinco metros de altura. O território está ameaçado pela erosão costeira e pela elevação do nível do mar causada pela mudança climática.