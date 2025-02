Austrália proíbe uso do DeepSeek em dispositivos do governo citando "riscos de segurança"

DeepSeek entrou no mercado emergente de inteligência artificial em janeiro. GREG BAKER / AFP

A Austrália proibiu o uso do plataforma chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek em todos os dispositivos do governo, citando "riscos de segurança" apresentados por essa aplicação, indicou uma diretiva do Departamento de Assuntos Internos nesta terça-feira (4).

A partir de 4 de fevereiro de 2025, os produtos da DeepSeek devem ser "removidos" de todos os sistemas e dispositivos móveis do governo da Austrália, declarou o Departamento em uma ordem.

— Após analisar as ameaças e riscos, determinamos que o uso de produtos, aplicativos e serviços web da DeepSeek representa um nível inaceitável de riscos de segurança para o governo australiano — afirmou a secretária Stephanie Foster.

Leia Mais Crescimento da DeepSeek faz magnatas da tecnologia perderem bilhões de dólares

A DeepSeek entrou no mercado emergente de inteligência artificial em janeiro com um programa competitivo, semelhante ao oferecido por plataformas norte-americanas, mas a uma fração do custo.