Atriz Juliette Binoche presidirá o júri do Festival de Cannes

Juliette Binoche, uma das atrizes francesas mais conhecidas internacionalmente, presidirá o júri do 78º Festival de Cannes, que acontecerá de 13 a 24 de maio, anunciaram os organizadores do evento nesta terça-feira.

A estrela, de 60 anos, que venceu em 2010 o prêmio de melhor atriz em Cannes por 'Cópia Fiel', sucederá na função a diretora de "Barbie", Greta Gerwig, presidente do júri no ano passado.

"Juliette Binoche conquistou o público e os críticos ao trabalhar com grandes cineastas. Exatamente 40 anos após sua primeira aparição na Croisette, ela presidirá o júri do 78º Festival de Cannes', afirma o comunicado oficial do evento.

"Espero com ansiedade para compartilhar esses momentos vitais com os membros do júri e o público. Em 1985, eu subi as escadas pela primeira vez com o entusiasmo e a incerteza de uma jovem atriz. Eu não imaginava retornar 40 anos depois neste papel honorário de presidente do júri", afirmou a atriz.