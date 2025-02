Atentado suicida deixa cinco mortos no norte do Afeganistão

Cinco pessoas, incluindo civis e agentes das forças de segurança, morreram em um atentado suicida contra um banco da capital de Kunduz, no norte do Afeganistão, informou a polícia local.

Outras sete pessoas ficaram feridas no ataque executado pouco após a abertura da agência por um "homem-bomba armado com explosivos" de fabricação caseira, explicou o porta-voz da polícia Jumadin Khaksar.

"O comandante provincial da polícia de Kunduz trabalha com as autoridades competentes para encontrar os organizadores do ataque e levá-los à justiça", acrescentou Khaksar.