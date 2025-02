Veja reações à proposta de Trump de "tomar o controle" da Faixa de Gaza

Organizações, vários países e a ONU repudiaram , nesta quarta-feira (5), a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , de tirar a população da Faixa de Gaza e transformá-la em um território gerido pelo governo norte-americano para solucionar o conflito entre o Hamas e Israel .

— Os Estados Unidos vão tomar o controle da Faixa de Gaza — assegurou Trump na terça-feira (4), sugerindo uma "propriedade de longo prazo" para transformar o território na "Riviera do Oriente Médio" .

Principais reações

Autoridade Palestina

ONU

Ele também lembrou que "o direito à autodeterminação é um princípio fundamental do direito internacional e deve ser protegido por todos os Estados".

Brasil

Arábia Saudita

"A Arábia Saudita reafirma seu repúdio categórico a qualquer violação dos direitos do povo palestino, seja pela colonização, anexação dos territórios palestinos ou deslocamento forçado de palestinos", manifestou-se o Ministério das Relações Exteriores saudita.

Egito

Turquia

"A declaração de Trump sobre Gaza é inaceitável", disse o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan. "Expulsá-los de Gaza é uma questão que nem nós, nem os países da região podemos aceitar", acrescentou, referindo-se aos palestinos residentes no território.

China

"A China sempre apoiou o fato de que um governo palestino dos palestinos era o princípio básico do governo de Gaza no pós-guerra e nos oporemos ao translado forçado dos habitantes de Gaza", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.