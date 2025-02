Artefatos iraquianos devolvidos por Japão e Suíça voltam ao Museu Nacional em Bagdá; veja fotos

Fragmento de um torso de estátua dos séculos II e III foi descoberto no corredor leste do Templo do Sol em 1959. AHMAD AL-RUBAYE / AFP

O Museu Iraquiano recebeu de volta um conjunto de artefatos históricos que haviam sido levados ilegalmente do país.

A cerimônia de entrega aconteceu nesta semana no Museu Nacional do Iraque, em Bagdá, e contou com a presença do ministro da Cultura, Turismo e Arqueologia, Ahmed Fakak Al-Badrani, e do vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Fouad Hussein.

As relíquias retornaram ao Iraque após negociações com governos da Suíça, do Japão e da cidade de Berna. Entre as peças, estão esculturas da antiga civilização assíria, incluindo um mural esculpido e uma estátua do Deus do Sol, Maran Shamsh.

Os assírios foram um povo semita que habitou a região da Mesopotâmia e formaram um dos maiores impérios da Antiguidade. Parte das peças foram encontradas em Nimrud, um sítio arqueológico localizado no norte da Mesopotâmia, no Iraque. Nimrud foi a segunda capital do Império Assírio, fundada no século XIII a.C.

Veja as fotos dos artefatos resgatados que retornaram ao museu: