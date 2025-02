Argentina declara dois dias de luto nacional por meninos da família Bibas, mortos pelo Hamas

Um funcionário do Hamas disse nesta sexta-feira (21) que o corpo de Shiri pode ter sido " misturado por engano " com os de outras vítimas mortas em Gaza.

Luto

"A República Argentina exige a libertação imediata de todos os reféns e confia que o grupo terrorista será reduzido a cinzas e se tornará nada mais do que uma memória horrível na história mundial", disse o governo.

A cidade de Buenos Aires projetou as imagens de Shiri, Ariel e Kfir, com seus rostos sorridentes, no emblemático Obelisco, em uma homenagem na noite de quinta-feira (20).