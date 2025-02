Aprovação de Trump supera desaprovação, mas vantagem está diminuindo, apontam pesquisas

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, supera, em geral, seus índices de desaprovação, segundo pesquisas divulgadas após sua posse. De 25 levantamentos realizados de 20 de janeiro até esta quarta, 5, apenas três mostraram desaprovação maior que aprovação, enquanto um deles indicou empate.

De acordo com o agregador de pesquisas do Project FiveThirtyEight, o presidente dos EUA, Donald Trump, registra atualmente 49% de aprovação, enquanto 44,4% dos entrevistados desaprovam sua gestão. No entanto, a diferença porcentual entre os dois índices tem diminuído. Em 24 de janeiro, o agregador apontava 49,7% de aprovação contra 41,5% de desaprovação.