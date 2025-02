Após fala de Trump, Casa Branca diz que os EUA não pagarão pela reconstrução de Gaza

Porta-voz da Presidência anunciou os novos posicionamentos do governo (5), exibindo um slide sobre Gaza: "Cenas apocalípticas enquanto Israel bombardeia alvos terroristas".

A porta-voz citou que não há água e eletricidade na Faixa de Gaza, afirmando que a proposta de Trump é de realocar a população do território "temporariamente" até que sejam garantidas condições habitáveis. Segundo a representante, o governo americano trabalhará com parceiros da região para buscar a paz duradoura .

Na véspera, Trump usou o termo permanentemente sobre a possibilidade de reassentar a população de Gaza em outra região em comentários feitos no contexto do encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. Trump afirmou ainda que pretende assumir o controle da Faixa de Gaza "por um longo período de tempo".