Ao menos dois mortos em bombardeio israelense no sul do Líbano

Pelo menos duas pessoas morreram neste sábado (15) em um bombardeio israelense no sul do Líbano, informou a Agência Nacional de Notícias (NNA), enquanto está em vigor uma frágil trégua entre Israel e o Hezbollah.

O Exército israelense anunciou, ao mesmo tempo, que realizou um bombardeio no sul do Líbano contra um alto comandante da unidade aérea do Hezbollah.

Segundo o acordo, apenas o Exército libanês e as forças de manutenção da paz da ONU devem se posicionar no sul do Líbano, de onde as forças israelenses devem se retirar em um período de 60 dias, posteriormente estendido até 18 de fevereiro.