Ao menos 31 mortos em acidente de ônibus na Cidade da Guatemala

Ao menos 31 pessoas morreram nesta segunda-feira (10) na queda de um ônibus, que tinha quase 75 pessoas a bordo, em um barranco na entrada norte da Cidade da Guatemala, informaram as forças de emergência.

"Contabilizamos o resultado (preliminar) de 31 pessoas falecidas que foram resgatadas do ônibus e continuamos tentando resgatar outras que estão presas", disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros municipal, Mynor Ruano.

Os socorristas também resgataram cerca de 10 pessoas feridas dos ferros retorcidos do veículo que caiu na Puente Belice, a principal que dá acesso à capital pelo norte e nordeste do país.

Vários feridos, em estado grave, foram levados a um hospital público próximo, afirmou Ruano, especificando que o acidente ocorreu no início da manhã.

Um rio contaminado com esgoto passa sob a ponte, o que dificultou os esforços de resgate.

A maioria dos mortos foi removida, de acordo com relatórios e imagens fornecidos pelos bombeiros.

De acordo com a imprensa local, o ônibus estava viajando da cidade de San Agustín Acasaguastlán, em El Progreso, para a Cidade da Guatemala.

As autoridades estão investigando as causas do acidente.