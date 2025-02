A anexação dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia "não é negociável", afirmou o Kremlin nesta quinta-feira (27), enquanto prosseguem os esforços nos bastidores para acabar com o conflito na Ucrânia.

Estes territórios "são parte integrante do nosso país. É absolutamente incontestável e não é negociável", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sobre as amplas zonas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.