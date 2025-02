Alphabet (Google) decepciona com receita no 4ºT inferior ao esperado

A Alphabet, a matriz do Google, decepcionou nesta terça-feira (4) o mercado com uma receita no quarto trimestre de 2024 abaixo do esperado, principalmente no serviço 'cloud' (nuvem), um setor-chave para a inteligência artificial (IA) e no qual a gigante tecnológica enfrenta uma concorrência feroz.

Apesar de um crescimento interanual de 12%, suas vendas de US$ 96,5 bilhões (R$ 559 bilhões) neste trimestre ficaram ligeiramente abaixo das previsões, assim como a receita do Google Cloud, de US$ 11,96 bilhões (R$ 69,3 bilhões).

As ações do grupo americano perderam mais de 6% nas operações eletrônicas após o fechamento de Wall Street.

A nuvem, ou computação remota, está no centro da onda da IA generativa, a tecnologia que obceca o Vale do Silício, assim como muitas empresas e governos, desde o lançamento do ChatGPT (OpenAI) no final de 2022.

A já feroz concorrência adquiriu uma nova dimensão na semana passada com o inesperado sucesso do novo modelo da 'start-up' chinesa DeepSeek, muito mais barato.

O Google Cloud dobrou seu lucro operacional, um indicador-chave de rentabilidade, até US$ 2,1 bilhões (R$ 12,1 bilhões) no quarto trimestre.

"Nossa oferta de IA na nuvem está gerando uma demanda de clientes mais forte do que nunca", assegurou o chefe da Alphabet, Sundar Pichai, citado no comunicado de resultados. Mas também anunciou que sua empresa vai investir US$ 75 bilhões (R$ 434,4 bilhões) até 2025, principalmente em IA.