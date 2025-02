Aliado de Trump conhecido por comentários racistas obtém alto cargo

Um ex-assessor de Donald Trump, que pediu que "homens brancos competentes" estivessem "no comando" e difundiu teorias conspiratórias sobre a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021, obteve um alto cargo no Departamento de Estado, informou um funcionário.

Darren Beattie, figura influente no movimento de Trump "Make America Great Again" ("Façam os Estados Unidos Grandes de Novo ", em tradução livre do inglês) e fundador do site de direita "Revolver News", foi nomeado subsecretário interino de diplomacia pública e assuntos públicos, declarou à AFP um funcionário americano que pediu para permanecer no anonimato.