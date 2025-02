Ainda internado, papa Francisco assina decreto de canonizações

O papa Francisco, hospitalizado aos 88 anos com pneumonia nos dois pulmões, assinou um decreto de canonizações, confirmando que ele pode trabalhar e que sua saúde parece estar melhorando.

"O papa descansou bem a noite toda", informou a Santa Sé nesta terça-feira (25), no 12º dia de sua hospitalização em Roma, após apresentar uma "leve melhora".

O Vaticano anunciou que o papa recebeu, na segunda-feira, a visita do secretário de Estado, o cardeal italiano Pietro Parolin, e do arcebispo Edgar Peña Parra, respectivamente o número dois e o número três da Santa Sé.

Durante esta visita, a primeira desde sua internação no hospital Gemelli, em Roma, Francisco autorizou a canonização de dois leigos, da Venezuela e da Itália, e convocou um consistório - uma assembleia de cardeais - cuja data ele não especificou.

A curto prazo, "esta audiência significa que o papa está melhor", disse uma fonte do Vaticano à AFP, embora o prognóstico dos médicos permaneça "reservado".

No entanto, a Santa Sé ofereceu uma atualização mais otimista na segunda-feira, dizendo que Jorge Bergoglio havia experimentado "uma leve melhora".

"A condição clínica do Santo Padre, embora ainda crítica, apresentou uma leve melhora. Não houve episódios de crises respiratórias asmáticas hoje; alguns exames laboratoriais melhoraram", informou o Vaticano na noite de segunda-feira.

Uma fonte do Vaticano indicou na segunda-feira que Francisco conseguiu se levantar e comer normalmente e que estava de bom humor. Segundo a Santa Sé, ele chegou a ligar para a paróquia de Gaza na segunda-feira, como faz desde o início da guerra.

O Gabinete de Imprensa do Vaticano negou uma reportagem publicada na segunda-feira pelo semanário francês Paris Match, que dizia que o papa seria transferido em breve para outro hospital na Ilha Tiberina, em Roma.

O cardeal hondurenho Oscar Rodríguez Maradiaga, que coordenou o Conselho de Cardeais do papa, declarou ao jornal La Repubblica que está esperançoso de que o papa conseguirá superar as dificuldades.

Líderes do mundo inteiro enviaram mensagens de encorajamento ao papa.

Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro disse na segunda-feira que havia enviado ao papa uma carta "expressando toda a nossa admiração" e descreveu Francisco como "um líder ético da humanidade (...) amado por todas as religiões".

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, causa grande preocupação devido aos problemas anteriores que enfraqueceram a saúde do papa nos últimos anos. Entre outras coisas, ele passou por operações no cólon e no abdômen e tem dificuldade para andar.