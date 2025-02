'Ainda Estou Aqui', 'Conclave' e 'O Brutalista' disputam BAFTA antes do Oscar

A produção brasileira também pode se beneficiar da polêmica em torno de "Emilia Perez", premiado anteriormente no Festival de Cannes e no Globo de Ouro, embora os membros da Academia Britânica tenham começado a votar antes da revelação de tuítes racistas e islamofóbicos de Karla Sofía Gascón.

Entre as estrelas esperadas no tapete vermelho do Royal Festival Hall, em Londres, estão as americanas Demi Moore ("A Substância") e Ariana Grande ("Wicked"), além do franco-americano Timothée Chalamet ("Um Perfeito Desconhecido"), que também estão indicados para Melhor Atriz ou Ator.