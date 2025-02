Agenda de Trump passa por teste em votação no Congresso

A agenda radical em todos os aspectos, desde a imigração até a reforma fiscal, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta, nesta terça-feira (25), uma votação no Congresso, onde os republicanos possuem apenas uma maioria estreita.

Os membros da câmara baixa votarão um projeto de resolução com o plano para o orçamento do governo federal em 2025: 4,5 trilhões de dólares (R$ 26 trilhões) para reduzir impostos e mais de 1,5 trilhão (R$ 8,6 trilhões) para cortar custos.

O presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, um aliado-chave de Trump, tenta garantir o apoio dos congressistas conservadores ao projeto de lei, que os democratas dizem que resultará em cortes profundos no programa de seguro de saúde Medicaid, do qual dependem famílias de baixa renda nos Estados Unidos, muitas delas de origem latina.

Vários congressistas republicanos sugerem que os cortes propostos não são profundos o suficiente, outros preferem frear a crescente dívida nacional dos Estados Unidos e alguns estão preocupados com as possíveis repercussões no Medicaid.