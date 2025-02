Agência reguladora do Uruguai avaliará nova proposta da Minerva

O órgão regulador da concorrência do Uruguai vai avaliar uma nova proposta da multinacional brasileira Minerva Foods para comprar três frigoríficos de sua rival Marfrig no país, parte de seu plano de expansão na América Latina.

Mattos destacou que a Allana, com sede nos Emirados Árabes Unidos, é uma holding de processamento e comercialização de produtos agropecuários com mais de 50 anos de trajetória, que desembarcaria pela primeira vez no Uruguai.

A Minerva, que se apresenta como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, anunciou, em agosto de 2023, a compra de 16 frigoríficos de sua rival Marfrig Global Foods: 11 no Brasil, um na Argentina, um no Chile e três no Uruguai.