Acompanhamento de diplomata e acolhida em Fortaleza: como será o novo voo com brasileiros deportados dos EUA

No primeiro voo, deportados foram acolhidos no Aeroporto de Manaus enquanto se organizavam para retornar às suas cidades de origem.

Após uma série de problemas apontados por cidadãos brasileiros durante o processo de deportação pelos Estados Unidos, o governo federal está preparando uma operação de acolhida. Uma nova leva de repatriados devem chegar ao Brasil nesta sexta-feira (7).

Esse será o segundo voo com repatriados desde que Donald Trump assumiu a presidência do país norte-americano; o primeiro pousou em solo nacional em 24 de janeiro, com 158 pessoas a bordo – 88 delas brasileiras – que estavam ilegalmente nos Estados Unidos. Os brasileiros relataram maus-tratos e ameaças dos agentes de imigração dos EUA.

O Itamaraty divulgou, nesta quinta-feira (6), como será operação de deportação de brasileiros pelos Estados Unidos. A viagem será organizada pelo Itamaraty, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Polícia Federal; pelo lado norte-americano, participarão representantes da Embaixada em Brasília e do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês).

Não foi divulgado quantas pessoas estarão na aeronave que sairá de Alexandria, no Estado norte-americano da Louisiana, durante a madrugada; também não foi detalhado se todos passageiros são nacionais.

Um diplomata do consulado-geral do Brasil em Houston acompanhará o grupo.

O avião fará uma escala técnica em Porto Rico e seguirá para Fortaleza, no Ceará, onde chegará durante a tarde. Os horários de saída e chegada não foram detalhados. Mas segundo o governo brasileiro, a escolha da capital nordestina seria para reduzir o tempo de viagem até o território brasileiro.

Também será disponibilizada uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para levar os passageiros até Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Em ambas as capitais haverá um esquema de recepção e apoio. Nos aeroportos, a Polícia Federal fará operação para a realização de procedimentos migratórios e de segurança aeroportuária.

Em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a equipe do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), instalado no Aeroporto de Fortaleza, foi mobilizado para receber os brasileiros. O serviço oferecido pelo governo do Ceará conta com atendimento multidisciplinar e tem o objetivo de dar maior celeridade ao serviço migratório.

Em Belo Horizonte, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou o Posto de Acolhimento aos Repatriados para garantir acesso à internet, carregador de celular e canais para que possam entrar em contato com os familiares e obter orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho.

As informações da viagem estão em uma nota conjunta assinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das Relações Exteriores, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e Ministério da Defesa.

Conforme o material, a "iniciativa visa a oferecer suporte imediato aos cidadãos que retornam ao país em condições de vulnerabilidade, assegurando dignidade e assistência integral". Segundo o Itamaraty, o voo desta sexta-feira será acompanhado em tempo real pelo grupo de trabalho designado para a operação, com o objetivo de avaliar e servir de modelo à organização dos voos seguintes.