Ações da Tesla caem 9% por vendas decepcionantes na Europa

As ações da Tesla, fabricante de veículos elétricos, caíram 9% na Bolsa de Valores de Nova York nesta terça-feira (25), uma reação dos investidores às vendas decepcionantes na Europa e à forte incursão do CEO Elon Musk na política.

A Tesla vendeu menos de 10.000 unidades na Europa no mês passado, uma queda de 45% em relação ao ano anterior.

A queda das ações fez com que sua capitalização de mercado voltasse a ficar abaixo de 1 trilhão de dólares (5,7 trilhões de reais), algo que não acontecia desde novembro do ano passado.

Musk assumiu um papel de destaque no governo dos EUA como assessor do presidente republicano Donald Trump sobre o corte de gastos do governo.