Acidente de avião da Delta durante aterrissagem em Toronto deixa 8 feridos

Um avião da Delta Air Lines caiu nesta segunda-feira (17) ao aterrissar no aeroporto de Toronto, em um acidente no qual a aeronave virou, e, segundo a imprensa, pelo menos oito pessoas ficaram feridas.

O voo Endeavor 4819, com 80 pessoas a bordo, estava aterrissando na maior cidade do Canadá, vindo de Minneapolis, no estado de Minnesota, Estados Unidos, quando colidiu, informou a companhia aérea.

A emissora pública CBS informou que havia oito feridos, três deles em estado crítico.

A CBS mostrou imagens de pessoas saindo com dificuldade do avião, que terminou de cabeça para baixo, se protegendo das rajadas de vento.

O Aeroporto Internacional "Toronto Pearson está ciente de um incidente durante o pouso de um avião da Delta Air Lines vindo de Minneapolis. Equipes de emergência estão respondendo. Todos os passageiros e a tripulação estão localizados", informou o aeroporto no X.

Um usuário do Facebook que disse ser passageiro do voo, John Nelson, publicou um vídeo em que se via o avião acidentado e escreveu: "Nosso avião se acidentou. Está de cabeça para baixo."

"A maioria das pessoas parece estar bem. Todos estamos descendo", acrescentou.

A ministra federal de Transportes, Anita Anand, disse que havia 80 passageiros no voo.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse estar "aliviado por não haver vítimas após o incidente no Toronto Pearson" e acrescentou que as autoridades aeroportuárias e locais estavam prestando ajuda.

Uma enorme tempestade de neve atingiu o leste do Canadá no domingo. Os fortes ventos e as temperaturas geladas poderiam continuar a ser sentidos em Toronto nesta segunda-feira.