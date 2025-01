Wall Street fecha em baixa com tecnológicas pesando sobre o mercado

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (16), com as ações tecnológicas de grande capitalização pesando sobre o mercado em geral, enquanto os investidores se mantiveram cautelosos antes da volta de Donald Trump à Casa Branca na segunda-feira.

Wall Street sentiu o peso da queda das ações das chamadas "Sete Magníficas", o apelido dado às maiores empresas do setor tecnológico. Com Alphabet (-1,30%), Amazon (-1,20%), Nvidia (-1,92%), Tesla (-3,36%), Microsoft (-0,41%) e Meta (-0,94%).

A outra integrante desse seleto grupo, Apple, foi a empresa mais afetada do setor (-4,04%) devido às notícias de que perdeu sua posição como número um no mercado de smartphones na China, cedendo lugar para dois de sus concorrentes.

Em 2024, a Apple detinha 15% do mercado da segunda maior economia do mundo, atrás de seus rivais chineses Huawei (16%) e Vivo (17%).

"Há grande incerteza [...] sobre a agressividade com que [o governo Trump] vai aplicar as tarifas e a rapidez com a qual poderá abordar problemas relacionados com os gastos e a regulamentação", disse Christopher Low, de FHN Financial.