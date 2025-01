'Vamos tomar o controle de nossas fronteiras', diz Trump em comício

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou neste domingo, 19, que vai adotar uma rígida política de imigração, com deportações em massa de imigrantes ilegais. "Vamos tomar o controle de nossas fronteiras", afirmou. "Ao por do sol amanhã (segunda, 20) quando Trump toma posse, as invasões às nossas fronteiras vão acabar", acrescentou, durante comício no ginásio Capital One Arena, em Washington.