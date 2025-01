Uma a cada dez criações musicais na plataforma Deezer é criada com IA

"Aproximadamente 10.000 músicas totalmente geradas por IA são carregadas na plataforma todos os dias, ou cerca de 10% do conteúdo diário", disse a Deezer em um comunicado.

Concorrente do Spotify, o streaming de música número um do mundo, a Deezer chegou a essa conclusão após um ano de implantação de uma tecnologia desenvolvida internamente que lhe permite "detectar especificamente conteúdo gerado por IA".

As pessoas que fazem upload desse tipo de conteúdo podem reivindicar remuneração sem serem músicos.

"A Inteligência Artificial continua a perturbar cada vez mais o ecossistema musical, com uma quantidade crescente de conteúdo de IA", disse o CEO do grupo, Alexis Lanternier, no comunicado.