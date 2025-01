Um morto e um ferido em estado grave após explosão no porto de Barcelona

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida pela explosão de um tanque de acetato de metila, um produto altamente inflamável, nesta terça-feira, no Porto de Barcelona, informaram os bombeiros e os serviços de emergência.

"Onze equipes da brigada de incêndio de Barcelona trabalharam para extinguir um incêndio no Muelle de la Energía, onde uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida", disse a brigada de incêndio da cidade espanhola no X.

As equipes de resgate no local também trataram de outras pessoas que ficaram "levemente feridas", informou o serviço de emergência médica da região da Catalunha no X.