Turquia prende 14 pessoas em investigação sobre incêndio de hotel em estação de esqui

O incêndio do hotel de luxo Grand Kartal, na estação de esqui de Kartalkaya, localizada no centro do país, ocorreu na terça-feira. A imprensa revelou que o prédio de 12 andares não possuía sistemas de alerta e segurança adequados.

O proprietário do hotel de luxo e seu genro foram presos nesta sexta, segundo a Anadolu. Entre os demais detidos estão o vice-prefeito de Bolu, o subchefe dos bombeiros, o chef de cozinha do hotel, o eletricista e um arquiteto, conforme noticiado pela mídia turca.

De acordo com o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, 238 hóspedes, a maioria de famílias com crianças, estavam no hotel quando o incêndio começou, no meio da noite, em plena temporada de férias escolares de inverno.