Trump vai à área afetada por furacão e diz que poderá eliminar agência de resposta a desastres naturais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que assinará uma ordem executiva para reformar ou eliminar a Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, da sigla de Federal Emergency Management Agency). O anúncio ocorreu ao embarcar em sua primeira viagem desde que assumiu o cargo para visitar áreas que ainda sofrem com furacões e incêndios florestais. A primeira parada será na região de Asheville, Carolina do Norte, que está se recuperando da devastação causada pelo furacão Helene em setembro de 2024.

O furacão Helene deixou mais de 200 mortos em setembro do ano passado. A agência, que tem mais de 20 mil funcionários e um orçamento anual de dezenas de bilhões de dólares, é responsável por coordenar com agências estaduais e locais para responder a desastres naturais, como inundações, incêndios florestais e furacões. A eliminação da agência federal provavelmente exigiria aprovação do Congresso.