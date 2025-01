Trump suspende entrada de refugiados nos EUA

O governo do presidente Donald Trump suspendeu até novo aviso todas as chegadas aos Estados Unidos de refugiados que solicitaram asilo, inclusive os aprovados, uma decisão que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, segundo documentos consultados nesta quarta-feira (22) pela AFP.

A medida faz parte das decisões draconianas contra a imigração irregular tomadas por Trump no primeiro dia de seu segundo mandato.

Após um decreto presidencial firmado na segunda-feira pelo bilionário republicano que ordena a suspensão de entrada de refugiados a partir de 27 de janeiro por um período de pelo menos 90 dias, "todas as viagens de refugiados aos Estados Unidos planejadas anteriormente foram canceladas", afirma um e-mail do Departamento de Estado com data de terça-feira.