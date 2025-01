Trump retorna à Casa Branca com promessa de combater imigração irregular

Donald Trump toma posse nesta segunda-feira (20) como presidente dos Estados Unidos, um retorno ao poder que abalou os migrantes em situação irregular, ameaçados com iminentes deportações em massa.

Cada ordem executiva do presidente democrata Joe Biden "será revogada em poucas horas", ele prometeu em um comício em Washington na véspera de sua posse.

"Ao meio-dia, a cortina cai sobre quatro longos anos de decadência americana", disse ele aos apoiadores a respeito do horário em que deve ser empossado (14h00 no horário de Brasília).

A cerimônia não acontecerá nas escadas externas do Capitólio, como manda a tradição, mas sim dentro do prédio, devido ao frio, como Ronald Reagan fez em 1985.

Com uma das mãos sobre uma Bíblia herdada de sua mãe, ele jurará "proteger a Constituição" sob a cúpula do Capitólio, o mesmo lugar onde, em 6 de janeiro de 2021, seus apoiadores tentaram impedir o Congresso de certificar a vitória de Biden.

Três dos homens mais ricos do mundo, os magnatas da tecnologia Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, estarão presentes na posse. Também estarão os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama.

Ele está pronto para agir com "velocidade e força históricas" para "impedir a invasão de fronteiras" por migrantes, aumentar a produção de petróleo e bloquear "ideologias" de esquerda.

"Após anos construindo nações estrangeiras, defendendo fronteiras estrangeiras e protegendo terras estrangeiras, finalmente construiremos nosso país, defenderemos nossas fronteiras e protegeremos nossos cidadãos, e deteremos a imigração ilegal de uma vez por todas. Não nos invadirão. Não nos ocuparão. Não nos infestarão. Não nos conquistarão", prometeu a uma multidão animada no domingo.

O papa Francisco considera os planos de deportação "uma calamidade", também motivo de grande preocupação para as associações de defesa dos migrantes.

Segundo o Wall Street Journal, Trump declarará estado de emergência na fronteira com o México.

A Fox diz que ele também designará os cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras e restabelecerá o programa "Fique no México", para que os migrantes possam aguardar o resultado do processo migratório do outro lado da fronteira.