Trump quer abrir torneira do petróleo, mas indústria pode colocar freio em sua vontade

O desejo do presidente americano, Donald Trump, de aumentar a produção de petróleo e gás nos Estados Unidos pode encontrar limites na vontade do setor petrolífero, que deve cuidar da equação da lucratividade, segundo analistas.

Os Estados Unidos já são o maior produtor de petróleo bruto do mundo e o presidente espera aumentar a produção de hidrocarbonetos para "preencher as reservas estratégicas" e "exportar a energia americana para o mundo todo", disse ele.

É por isso que declarou estado de "emergência energética" e removeu as restrições à perfuração de poços em várias áreas, incluindo áreas protegidas no Alasca.

Diante da perspectiva de excesso de oferta durante a nova presidência de Trump, com a demanda global perturbando os mercados, os produtores americanos podem se recusar a acelerar o ritmo para evitar que os preços do petróleo caiam demais, disseram os analistas.

As empresas petrolíferas dos EUA "agirão de acordo com seus próprios interesses econômicos e extrairão até verem que é lucrativo" e "isso dependerá do preço do petróleo e do retorno sobre o investimento", resumiu Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.