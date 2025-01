Trump propõe dividir propriedade do TikTok nos EUA e adiará seu banimento

A lei, no entanto, inclui uma cláusula que permite instaurar um prazo de 90 dias se a Casa Branca puder demonstrar avanços para um acordo viável, embora a ByteDance, empresa chinesa proprietária do TikTok, tenha até agora repudiado qualquer possibilidade de venda.

Ele assinalou que sua "ideia inicial" é criar "uma joint venture entre os atuais proprietários" do TikTok "e/ou novos proprietários, por meio da qual os Estados Unidos obteriam 50% da propriedade da empresa conjunta".

Na sexta-feira, o republicano conversou por telefone sobre o TikTok com o presidente chinês, Xi Jinping.

"Não há dúvida de que, para mais de 170 milhões de americanos, o TikTok oferece uma via importante para se expressar", consideraram os juízes. "Mas o Congresso determinou que a cessão (da propriedade) é necessária para abordar suas preocupações bem fundamentadas sobre a segurança nacional quanto às práticas de compilação de dados do TikTok e sua relação com um adversário estrangeiro".