Trump promete decisão sobre TikTok em breve, mas pede mais tempo para avaliar situação

Decisão sobre futuro do aplicativo ficará com Trump, que toma posse como presidente na segunda-feira.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu tomar decisão sobre a situação do TikTok "em um futuro não tão distante", após a Justiça manter validade de lei que deve proibir o aplicativo no país a partir do domingo (19). O republicano, porém, pediu mais tempo para avaliar a situação.

Proibição

"Não há dúvida de que, para mais de 170 milhões de americanos, o TikTok oferece uma importante via de autoexpressão, uma ferramenta de participação e uma forma de construir uma comunidade. Mas o Congresso determinou que a transferência é necessária para tratar de suas preocupações de segurança nacional bem fundamentadas sobre as práticas de coleta de dados do TikTok e seu relacionamento com um adversário estrangeiro", disseram os juízes na decisão desta sexta-feira (16).