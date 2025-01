Trump pode falar o que quiser como presidente e Brasil analisará declarações, diz Itamaraty

A secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, que comanda a pasta temporariamente enquanto o ministro Mauro Vieira está fora, disse nesta terça-feira, 21, que o Brasil vai analisar as declarações do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele tomou posse na segunda-feira, 20, e disse que os EUA não precisam do Brasil e da América Latina.

"O presidente Trump pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito nos Estados Unidos e nós vamos analisar cada passo das decisões que forem sendo tomadas pelo novo governo. Mas acredito que, como somos um povo que acredita, que tem fé na vida, que tudo vai dar certo sempre. Nós vamos procurar trabalhar não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas", declarou ela.

A diplomata deu as declarações em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto promovida para anunciar que André Corrêa do Lago será o presidente da Conferência do Clima (COP30) de Belém (PA).