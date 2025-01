Trump muda local de discurso da posse por frio intenso previsto em Washington

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, alterou o local onde fará o discurso de posse na próxima segunda-feira, 20, por conta do frio intenso previsto em Washington. São esperadas temperaturas negativas na capital americana.

Em publicação realizada na Truth Social, o republicano informou que as falas acontecerão na Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos, como foi usada por Ronald Reagan, em 1985, pelo mesmo motivo. Antes, o discurso estava programado para acontecer no Capitólio.