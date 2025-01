Trump ironiza pergunta sobre visita ao local de acidente aéreo: "Quer que eu vá nadando?"

Reunião com jornalistas ocorreu no Salão Oval da Casa Branca. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Durante uma conversa com jornalistas na Casa Branca a respeito do acidente aéreo que resultou na morte de 67 pessoas em Washington, na quinta-feira (30), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi irônico ao responder uma repórter sobre uma possível visita ao local da tragédia.

— Me diz qual é o lugar, a água? Você quer que eu vá nadando? Eu não pretendo fazer isso — respondeu, fazendo referência ao fato de que o avião da American Airlines e o helicóptero militar terem caído na água.

No entanto, o presidente afirmou que pretende se encontrar as famílias das vítimas do acidente.

No mesmo dia, durante uma coletiva de imprensa para falar sobre o caso, Trump atribuiu uma "crise na aviação" aos governos anteriores, de Joe Biden e Barack Obama, e afirmou que políticas de diversidade na contratação de minorias afetaram negativamente o setor.

Questionado sobre a fala, o presidente respondeu que faz parte de um senso comum, que "infelizmente muitas pessoas não têm.”

Ainda na Casa Branca, Trump assinou um memorando direcionado à Administração Federal de Aviação, ordenando uma revisão dos impactos das políticas de diversidade e defendendo critérios de contratação baseados exclusivamente em competência.

Acidente nos EUA

Por volta de 21h de quarta (pelo horário local), um avião comercial da America Airlines colidiu com um helicóptero do exército sobre o Rio Potomac. O curso d'água divide as cidades de Washington e Arlington, no Estado da Virgínia, onde fica o Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

O avião Bombardier CRJ700 fazia uma viagem de 1,8 mil quilômetros entre Wichita, no Estado do Kansas, e a capital americana. Já o helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk havia decolado de Fort Belvoir, na Virgínia.

A colisão ocorreu no ar e ambas as aeronaves caíram no Rio Potomac.

— Eu só vi uma bola de fogo e depois desapareceu. Não vi mais nada desde que eles atingiram o rio — relatou um dos controladores de voo logo após o acidente.

Áudios obtidos pelo LiveATC.net, site especializado em gravações de voo, e divulgados pela Agência Reuters, indicam que o helicóptero foi alertado pela torre de controle do aeroporto sobre a presença da outra aeronave minutos antes da colisão. Os momentos subsequentes são de conversas entre os controladores de voo.