Trump diz que pode dar 90 dias para Tiktok encontrar comprador não chinês

Qualquer empresa que permita que apenas um dos 170 milhões de usuários do TikTok nos EUA acesse seu conteúdo poderá sofrer multas que totalizam centenas de milhões de dólares. Nos termos da lei, isso inclui a controladora do aplicativo, com sede na China, bem como provedores de serviços nos EUA, como Apple, Oracle e Alphabet, controladora do Google.